У польському Інституті Національної пам’яті побачили, як в Україні набирає популярність націоналізм

Польський історик пояснює, звідки беруться червоно-чорні прапори УПА як на проурядових, так і на опозиційних демонстраціях в Україні

Націоналізм в Україні стає дедалі привабливішим. Таку думку висловив керівник сектору з питань увічнення пам'яті в Інституті Національної Пам'яті Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси. «Націоналізм в Україні, як, зрештою, і в інших країнах Європи, стає дедалі більш привабливим. Звідси ми сьогодні бачимо



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Польський історик пояснює, звідки беруться червоно-чорні прапори УПА як на проурядових, так і на опозиційних демонстраціях в Україні

Націоналізм в Україні стає дедалі привабливішим. Таку думку висловив керівник сектору з питань увічнення пам'яті в Інституті Національної Пам'яті Адам Сівек у розмові з кореспондентом Польського Агентства Преси.

«Націоналізм в Україні, як, зрештою, і в інших країнах Європи, стає дедалі більш привабливим. Звідси ми сьогодні бачимо червоно-чорні прапори УПА як на проурядових, так і на опозиційних демонстраціях», — пояснює Сівек.

Історик додає, що, наприклад, раніше у питанні пошуку польських жертв в Україні, коли його провадила Рада Охорони Пам`яті боротьби і мучеництва, а фірма «Доля» була виконавцем замовлень польської сторони, це впливало на користь позитивного підходу до робіт з боку українських властей (через корисливі економічні мотиви). «Сьогодні ж, мені здається, їх амбіції (представників української влади) пішли далі і вже сягають політики», — резюмує Сівек.

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