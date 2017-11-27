Wizz Аir запустить рейси з Харкова до Польщі та Німеччини

Харків стане третім українським містом після Києва та Львова, де працює компанія

Один із найбільших європейських лоукостів авіакомпанія Wizz Аir літатиме з Харкова Про це повідомляє сайт компанії. Перевізник відкриває рейси з Харкова до польського міста Катовіце та німецького Дортмунда. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень. У Дортмунд Wizz Аir почне літати в квітні, у Катовіце - в червні. До 2014 року компанія



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Харків стане третім українським містом після Києва та Львова, де працює компанія

Один із найбільших європейських лоукостів авіакомпанія Wizz Аir літатиме з Харкова

Про це повідомляє сайт компанії.

Перевізник відкриває рейси з Харкова до польського міста Катовіце та німецького Дортмунда. Польоти здійснюватимуть двічі на тиждень. У Дортмунд Wizz Аir почне літати в квітні, у Катовіце - в червні.

До 2014 року компанія Wizz Аir вже літала з Харкова, проте через фінансові та політичні ускладнення припинила польоти.

Харків стане третім українським містом після Києва та Львова, де працює компанія.

Як повідомляв Главком, 24 листопада Міжнародний аеропорт Мумбая встановив світовий рекорд: за добу посадку і зліт виконали 969 літаків. В аеропорту ввели звіт з 5:30 24 листопада до 5:30 25 листопада за місцевим часом. Як повідомляє The Times of India, попередній світовий рекорд також належав аеропорту Мумбая - 935 рейсів за 24 години.