У понеділок відбудеться переговорна сесія між Україною та РФ

Третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки відбувся 7 березня

Переговори з РФ продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій

У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія між Україною та РФ для підбиття попередніх підсумків. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що переговори з РФ продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій

«Ще раз. Переговори продовжуються нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків», - написав Подоляк у Twitter у неділю ввечері.

Нагадаємо, Україна та Росія провели 12 березня черговий раунд переговорів щодо завершення війни. Делегації досягли домовленості щодо створення спеціальних робочих підгруп.

Раніше Подоляк повідомив, що сторони наближаються до компромісу. «У нас є всі пропозиції, які так чи інакше виводять Україну з-під удару з огляду на те, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в компенсаторні якісь історії у правильному сенсі», - сказав він.