Делегації України та Росії домовилися про створення робочих підгруп
Сьогодні відбувся черговий раунд переговорів у відеоформаті
Україна та Росія провели сьогодні, 12 березня, черговий раунд переговорів щодо завершення війни. Делегації досягли домовленості щодо створення спеціальних робочих підгруп. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який входить до переговорної делегації України.
«Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами», – розповів Подоляк.
Якими саме питаннями будуть займатися створені робочі підгрупи, представник української делегації не розповів.
Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про проведення переговорів з Україною у форматі відеоконференції. Але подробиць у Кремлі не розкрили.
Третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки відбувся 7 березня.
Другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено 3 березня. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.
Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:
- Крим - це частина Росії
- Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей
- Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»
- Денацифікація
«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.
Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.