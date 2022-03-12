Делегації України та Росії домовилися про створення робочих підгруп

Сьогодні відбувся черговий раунд переговорів у відеоформаті

Україна та Росія провели сьогодні, 12 березня, черговий раунд переговорів щодо завершення війни. Делегації досягли домовленості щодо створення спеціальних робочих підгруп. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який входить до переговорної делегації України.

«Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами», – розповів Подоляк.

Якими саме питаннями будуть займатися створені робочі підгрупи, представник української делегації не розповів.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про проведення переговорів з Україною у форматі відеоконференції. Але подробиць у Кремлі не розкрили.

Третій раунд переговорів між Україною та делегацією країни-агресорки відбувся 7 березня.

Другий раунд переговорів між Україною та Росією, яка прийшла з війною до нашої держави, завершено 3 березня. Сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України оприлюднив позиції Росії на другий раунд переговорів:

Крим - це частина Росії

Визнання «Л/ДНР» в межах Донецької та Луганської областей

Демілітаризація, «параметри якої ще слід обговорити»

Денацифікація

«Позиція агресора виглядає вкрай дивно, зважаючи на кількість вбитих окупантів та спаленої російської техніки», – зазначає Центр протидії дезінформації.

Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

Читайте також: Зеленський пропонує Путіну зустрітись у Єрусалимі