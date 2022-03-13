Україна та РФ наближаються до компромісу, – Подоляк

Подоляк: «Якийсь час має пройти, щоб до росіян прийшло 100%-ве усвідомлення ситуації, в яку потрапила саме Росія, а не Україна»

«Російська сторона набагато адекватніше вже дивиться на ситуацію»

Російська сторона набагато адекватніше вже дивиться на ситуацію щодо війни в Україні, проте ще якийсь час має пройти, щоб до них прийшло 100%-ве усвідомлення ситуації, в яку потрапила саме Росія, а не Україна. Про це заявив радник очільника офісу президента України Михайло Подоляк, який входить до групи переговорників із Росією, пише російська газета «Коммерсант».

Подоляк вважає, що сторони наближаються до компромісу: «У нас є всі пропозиції, які так чи інакше виводять Україну з-під удару з огляду на те, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в компенсаторні якісь історії у правильному сенсі».

«І ще раз наголошую: російська сторона значно адекватніше вже дивиться на ситуацію», - висловився він.

Як повідомлялось, триває вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сьогодні вперше від початку війни рашисти обстріляли Львів, а також випустили близько 30 крилатих ракет по Яворівському полігону.