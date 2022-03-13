Банкова побачила, як до Путіна повертається адекватна оцінка ситуації
Подоляк чітко сформулював безкомпромісну умову, за якої війну буде закінчено
Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк констатує, що російська сторона почала дивитися на ситуацію довкола війни Росії в Україні та й загалом поводитися адекватніше, ніж це було на початку переговорного процесу.
Водночас, за словами Подоляка, має пройти ще якийсь час, щоб російська сторона в цілому на 100% розуміла ту ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна, пише російська газета «Коммерсант».
Як розказав радник Андрія Єрмака в інтерв’ю російському виданню «Новое время», на початку переговорного процесу спочатку була заявлена «певна ультимативна позиція Російської Федерації, яку вони потім самі вкидали в різних видах в медійний простір».
«Не зовсім було зрозуміло – навіщо. Більше того, наголошу, що це не робили члени делегації. Це робили різні інші високопосадовці Росії, таким чином намагаючись спекулятивно придушити переговорний процес, тому що ультимативна позиція відразу була відкинута і до неї ніхто вже не повертався. У нас переговори є досить конструктивними», – зазначив він.
Подоляк зауважив, що коментарі російських високопосадовців, які не мають стосунку до переговорного процесу, «можна сказати, у минулому».
«Зараз усі сторони поводяться максимально коректно, у тому числі й у публічному просторі», – додав він.
Водночас Подоляк чітко сформулював безкомпромісну умову, за якої війну буде закінчено.
«Ми закінчимо війну лише за однієї умови – що всі війська Російської Федерації повністю залишають територію України, звільняючи всі населені пункти», – підкреслив Подоляк.
Як повідомлялось, Подоляк вважає, що сторони наближаються до компромісу: «У нас є всі пропозиції, які так чи інакше виводять Україну з-під удару з огляду на те, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в компенсаторні якісь історії у правильному сенсі».