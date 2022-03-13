Банкова побачила, як до Путіна повертається адекватна оцінка ситуації

Подоляк: « Має пройти ще якийсь час, щоб російська сторона в цілому на 100% розуміла ту ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна »

Подоляк чітко сформулював безкомпромісну умову, за якої війну буде закінчено

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк констатує, що російська сторона почала дивитися на ситуацію довкола війни Росії в Україні та й загалом поводитися адекватніше, ніж це було на початку переговорного процесу.

Водночас, за словами Подоляка, має пройти ще якийсь час, щоб російська сторона в цілому на 100% розуміла ту ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна, пише російська газета «Коммерсант».

Як розказав радник Андрія Єрмака в інтерв’ю російському виданню «Новое время», на початку переговорного процесу спочатку була заявлена «певна ультимативна позиція Російської Федерації, яку вони потім самі вкидали в різних видах в медійний простір».

«Не зовсім було зрозуміло – навіщо. Більше того, наголошу, що це не робили члени делегації. Це робили різні інші високопосадовці Росії, таким чином намагаючись спекулятивно придушити переговорний процес, тому що ультимативна позиція відразу була відкинута і до неї ніхто вже не повертався. У нас переговори є досить конструктивними», – зазначив він.

Подоляк зауважив, що коментарі російських високопосадовців, які не мають стосунку до переговорного процесу, «можна сказати, у минулому».

«Зараз усі сторони поводяться максимально коректно, у тому числі й у публічному просторі», – додав він.

Водночас Подоляк чітко сформулював безкомпромісну умову, за якої війну буде закінчено.

«Ми закінчимо війну лише за однієї умови – що всі війська Російської Федерації повністю залишають територію України, звільняючи всі населені пункти», – підкреслив Подоляк.

Як повідомлялось, Подоляк вважає, що сторони наближаються до компромісу: «У нас є всі пропозиції, які так чи інакше виводять Україну з-під удару з огляду на те, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в компенсаторні якісь історії у правильному сенсі».