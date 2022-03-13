Зеленський та Путін можуть зустрітися у найближчому майбутньому – Офіс президента

Подоляк запевнив, що Зеленський не підпише жодних неефективних і невигідних для України договорів про мир

Зараз Україна шукає місце проведення переговорів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що зустріч президентів України та Росії може відбутися вже в найближчому майбутньому. Про це він повідомив в ефірі телемарафону в неділю, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Подоляка, з українського боку робиться все, щоб ця зустріч відбулася якнайшвидше.

«Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Тому що ми за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру», – повідомив Подоляк.

За його словами, зараз Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України та Росії з точки зору гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для України позиції.

«Коли вони будуть напрацьовані, попередньо узгоджені, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати вже кінцеві положення мирного договору», – сказав він, додавши, що президент Володимир Зеленський не підпише жодних неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямої міжпрезидентської зустрічі.

Нагадаємо, кремлівська влада допускає, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна можлива.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Після переговорів з російським міністром закордонних справ Кулеба повідомив, що рішення про припинення вогню так і не змогли схвалити. Дипломати говорили про 24-годинне перемир'я для розв'язання усіх нагальних гуманітарних питань.

Наприкінці зустрічі з ініціативи Лаврова міністри говорили про ядерну безпеку. Глава кремлівського МЗС висловився про тристоронні консультації між Україною, Росією та МАГАТЕ. Однак Кулеба таку ідею відхилив.

Нагадаємо, Ердоган хоче бути посередником між Україною та РФ і чекає поступок від США.