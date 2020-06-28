У привітанні з Днем Конституції Зеленський зменшив територію України на два регіони



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«Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, саме сьогодні кожен з нас повинен чесно відповісти собі на просте, але важливе запитання: а що для тебе Конституція?» - Зеленський Скріншот з відео

Відповідно Конституції в адміністративному відношенні територія України нараховує 27 регіонів – 24 області, Автономну Республіку Крим і два міста, що мають спеціальний статус – Київ і Севастополь

Володимир Зеленський помилився, перераховуючи кількість регіонів України у своєму святковому зверненні до Дня Конституції.

«Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, тому що в нашій країні таких – двадцять п’ять», – заявив президент.

Зазначимо, що відповідно до статті 133 Конституції в адміністративному відношенні територія України нараховує 27 регіонів – 24 області, Автономну Республіку Крим і два міста, що мають спеціальний статус – Київ і Севастополь.

Слова Зеленського про 25 регіонів України – на 1:20 хвилині.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні державне свято – День Конституції.

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Джерело: Страна.ua