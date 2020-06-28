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    Політика

    У привітанні з Днем Конституції Зеленський зменшив територію України на два регіони

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    <p>&laquo;Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, саме сьогодні кожен з нас повинен чесно відповісти собі на просте, але важливе запитання: а що для тебе Конституція?&raquo; - Зеленський</p> - У привітанні з Днем Конституції Зеленський зменшив територію України на два регіони

    «Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, саме сьогодні кожен з нас повинен чесно відповісти собі на просте, але важливе запитання: а що для тебе Конституція?» - Зеленський

    Скріншот з відео

    Відповідно Конституції в адміністративному відношенні територія України нараховує 27 регіонів – 24 області, Автономну Республіку Крим і два міста, що мають спеціальний статус – Київ і Севастополь

    Володимир Зеленський помилився, перераховуючи кількість регіонів України у своєму святковому зверненні до Дня Конституції. 

    «Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, тому що в нашій країні таких – двадцять п’ять», – заявив президент.

    Зазначимо, що відповідно до статті 133 Конституції в адміністративному відношенні територія України нараховує 27 регіонів – 24 області, Автономну Республіку Крим і два міста, що мають спеціальний статус – Київ і Севастополь.

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    Слова Зеленського про 25 регіонів України – на 1:20 хвилині. 

    Як повідомлялося, в Україні сьогодні державне свято – День Конституції.

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    Джерело: Страна.ua

    Конституція Володимир Зеленський президент
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