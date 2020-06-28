В Україні з’явилася нова Конституція (фото)



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Це видання Конституції України з ілюстраціями, веселими діалогами і коментарями Фото Офісу президента у Facebook

Діти вже з малих років повинні знати про свої права і основи демократичної держави

Сьогодні Україна відзначає День Конституції. Але тепер свої права будуть знати не тільки дорослі, а й маленькі українці – для дітей видали «Просту Конституцію».

Про це повідомляє Офіс президента в Facebook.

«Рік тому президент Володимир Зеленський підтримав чудову ідею – створити Конституцію України для наймолодших. І ось результат – «Проста Конституція». Дуже важливо, щоб діти з дитинства в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави і знали свої права», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ повідомили, що реалізувало цей проєкт видавництво Osnovy Publishing. Там зазначили, що це видання Конституції України з ілюстраціями, веселими діалогами і коментарями. Його не робили сухим офіційним документом, а зробили яскравим і барвистим, тому діти не зможуть відірвати від нього очей. «Просту Конституцію» діти гортатимуть, розглядатимуть ілюстрації, думатимуть над текстами і потім зрозуміють правила, за якими живе наша держава.

«Проєкт підтримав Офіс президента України, який поширюватиме видання в школи і бібліотеки України, щоб діти з дитинства розуміли, як і чому Конституція впливає на наше життя», – підкреслили у видавництві.

Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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