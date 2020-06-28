Президент Ісландії переобрався на другий термін з результатом 92,2% голосів



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Президент Ісландії Гудні Йоханнессон

Ісландія – лише друга країна в Європі, яка провела вибори після спалаху пандемії коронавірусу

Вибори президента Ісландії впевнено виграв чинний глава країни Гудні Йоханнессон, який у 2016 році став наймолодшим президентом в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1944 році.

Про це повідомляє ісландський портал MBL.

Йоханнессон отримав 92,2% голосів, а його суперник Гюрмундур Франклін Йонссон – 7,8% голосів. Результат не став несподіваним оскільки напередодні голосування саме таку підтримку прогнозували соціологічні дослідження.

Ісландія – лише друга країна в Європі, яка провела вибори після спалаху пандемії коронавірусу, після того як минулого тижня в Сербії відбулися вибори.

Країна, в якій проживає близько 365 000 осіб, не надто постраждала від кризи охорони здоров’я. Досі в країні зафіксовано 10 смертей від коронавірусу, і в даний час в Ісландії 10 активних випадків захворювання.

Але пандемія сильно вдарила по залежній від туризму економіці, змусивши Центральний банк двічі знизити свою основну ставку, а уряд витратити близько 2 мільярдів доларів на фінансову допомогу постраждалим підприємствам і приватним особам, що залишилися без роботи.

Як повідомлялося, кількість випадків зараження коронавірусом в світі перевищила десять мільйонів. Всього зафіксовано 10 082 613 випадків зараження Covid-19. 501 308 осіб померли 5 458 523 пацієнтів одужали.

Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів. Позначку в дев’ять мільйонів інфікованих світ подолав 22 червня.

Нагадаємо, сьогодні президентські вибори відбуваються у Польщі. Вони мали відбутися у травні, але були перенесені через пандемію коронавірусу.