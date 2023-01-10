У Раді зареєстровано проєкт постанови про позбавлення мандата нардепа Аксьонова

Аксьонова, який раніше також був мером Добропілля на Донеччині, підозрювали в організації псевдореферендуму «ДНР»

Підставою для ухвалення запропонованого рішення є особиста заява Аксьонова про складення повноважень

Верховній Раді України пропонується достроково припинити повноваження позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова. Відповідний проєкт постанови №8344 було зареєстровано у парламенті 10 січня.

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Згідно із супровідними документами, підставою для ухвалення запропонованого рішення є особиста заява Аксьонова про складення повноважень у зв'язку з неможливістю їх виконання за станом здоров'я відповідно до статті 81 Конституції України та статті 4 закону «Про статус народного депутата України».

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата.

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Про російський паспорт Андрія Аксьонова, на той момент мера Добропілля, відомо з листопада 2017 року.