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В окупований Херсон приїздив куратор Кремля та кримський зрадник Аксьонов (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупований Херсон приїздив куратор Кремля та кримський зрадник Аксьонов (фото) 
Рашисти лякають українців та світ підривом Каховської ГЕС
фото: t.me/Aksenov82

Загарбники буцімто перевіряли «евакуацію» мешканців Херсона на лівий берег 

У тимчасово окупованому Херсоні засвітився перший замголови адміністрації президента РФ і куратор Кремля на окупованих територіях України Сергій Кирієнко. Він приїхав місто разом із так званим головою «республіки Крим» Сергієм Аксьоновим. Про це повідомив сам Аксьонов 28 жовтня.  

Зрадник стверджує, що вони побували в місцевому порту та на переправі через Дніпро, а також ознайомилися з роботою Запорізької АЕС. 

Кирієнко на фото другий праворуч
Кирієнко на фото другий праворуч

Незаконний голова окупованого півострова стверджує, що в Херсоні завершили процес «організації виїзду жителів» із правого берега на лівий.

«Переправа порожня! Радий, що всі охочі змогли швидко й безпечно залишити територію», – цинічно написав Аксьонов.

Що стосується поїздки російських загарбників на ЗАЕС, то там вони «зустрілися з колективом й оцінили загальну ситуацію», заявив незаконний «глава» Криму. 

Нагадаємо, загарбники частково додали до Херсона декілька тисяч мобілізованих. Рашисти готуються до боїв у місті, встановлюють ствольну артилерію на лівому березі, тож будуть не тільки вести міські бої, а спробують все ж таки знищити певну низку приміщень та цивільної інфраструктури.

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Теги: Дніпро місто Херсон Крим

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