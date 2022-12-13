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Верховна Рада призначила свого представника у Конституційному суді 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Верховна Рада призначила свого представника у Конституційному суді 
Дирдін займе місце Ольги Совгирі
фото з відкритих джерел

Максим Дирдін є членом Комітету Верховної Ради з питань правової політики

Максима Дирдіна призначено постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України. За це рішення проголосувало 229 нардепів. Про це повідомив народний депутат Олексій  
Гончаренко. 

Верховна Рада призначила свого представника у Конституційному суді  фото 1

Нагадаємо, Максим Дирдін є членом Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

З 8 жовтня 2021 року за указом президента – Заслужений юрист України.

У 2005 році закінчив Національну академію державної податкової служби України. Кандидат юридичних наук (2011), доцент.

У 2006-2016 роках був асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України.

З 2009 року – адвокат. У 2019 році обраний до Верховної Ради від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, раніше представницею Верховної Ради у Конституційному суді була Ольга Совгиря. У липня цього року Верховна Рада підтримала призначення Ольги Совгирі на посаду судді Конституційного Суду

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Теги: Конституційний суд депутат

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