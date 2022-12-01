Головна Країна Політика
search button user button menu button

Без скандального Клочка. Верховна Рада поміняла керівників комітетів 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Без скандального Клочка. Верховна Рада поміняла керівників комітетів 
Олена Шуляк очолить комітет з місцевого самоврядування, а Роксолана Підласа – бюджетний 
фото: glavcom.ua

Нардепи Клочко та Арістов покинуть посади очільників комітетів

Верховна Рада планує звільнити голів комітетів із питань бюджету Юрія Арістова та місцевого самоврядування Андрія Клочка. Новою головою комітету з питань бюджету буде призначена Роксолана Підласа. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк очолить Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це свідчить проєкт відповідної постанови, яку пропонується поставити на голосування вже незабаром.

Без скандального Клочка. Верховна Рада поміняла керівників комітетів  фото 1
Без скандального Клочка. Верховна Рада поміняла керівників комітетів  фото 2

У постанові пропонується:

  • Обрати Юрія Арістова – народного депутата України – заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови комітету з питань бюджету.
  • Обрати Віталія Безгіна – заступником голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена цього комітету.
  • Обрати Дмитра Гуріна – членом комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
  • Обрати Андрія Задорожного – головою комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань екологічної політики та природокористування.
  • Обрати Андрія Клочка – членом комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, відкликавши його з посади голови цього комітету.
  • Обрати Роксолану Підласу – головою комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків заступника голови комітету з питань економічного розвитку.
  • Обрати Максима Ткаченка – членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, відкликавши його з посади першого заступника голови цього комітету.
  • Обрати Ахмета Чийгоза – першим заступником голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена цього комітету.
  • Обрати Олену Шуляк – головою комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши її від обов’язків члену цього комітету.
  • Обрати Євгена Яковенка – народного депутата України, позафракційного, секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, нещодавно у нардепа Арістова відбулися обшуки.

Свого часу нардеп Андрій Клочко також неодноразово був фігурантом корупційних скандалів. Ще у грудні 2021 року спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата за статтею про незаконне збагачення. 

Як відомо, у середині листопада комітет з питань державної влади усунув Андрія Клочка («Слуга народу») від співголовування і участі в робочій групі, яка мала дослідити питання столичного анклаву Коцюбинського. «За» проголосували 17 з 27 членів комітету,

Теги: Верховна Рада страхування самоврядування прокуратура партії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Низька видимість пішоходів у темний час доби є поширеною причиною ДТП з фатальними наслідками
Верховна Рада готує новий штраф для пішоходів: подробиці
27 жовтня, 14:57
Без рецептів медпрепарати не продаватимуть 
Верховна Рада посилила контроль за відпуском рецептурних ліків 
19 жовтня, 15:59
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану
16 листопада, 16:13

Політика

Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба
Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину
Парламент призначив Кубракова віцепрем'єром
Парламент призначив Кубракова віцепрем'єром
Рада підтримала припинення повноважень нардепки Льовочкіної
Рада підтримала припинення повноважень нардепки Льовочкіної
Путін не повинен досягти мети. США зробили заяву щодо масованих ударів Росії
Путін не повинен досягти мети. США зробили заяву щодо масованих ударів Росії
Без скандального Клочка. Верховна Рада поміняла керівників комітетів 
Без скандального Клочка. Верховна Рада поміняла керівників комітетів 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
287K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
69K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
59K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
56K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
51K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
43K
У Росії закінчується час

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Сьогодні, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Сьогодні, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту