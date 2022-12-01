Без скандального Клочка. Верховна Рада поміняла керівників комітетів
Нардепи Клочко та Арістов покинуть посади очільників комітетів
Верховна Рада планує звільнити голів комітетів із питань бюджету Юрія Арістова та місцевого самоврядування Андрія Клочка. Новою головою комітету з питань бюджету буде призначена Роксолана Підласа. Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк очолить Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це свідчить проєкт відповідної постанови, яку пропонується поставити на голосування вже незабаром.
У постанові пропонується:
- Обрати Юрія Арістова – народного депутата України – заступником голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови комітету з питань бюджету.
- Обрати Віталія Безгіна – заступником голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши його від обов’язків члена цього комітету.
- Обрати Дмитра Гуріна – членом комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- Обрати Андрія Задорожного – головою комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена комітету з питань екологічної політики та природокористування.
- Обрати Андрія Клочка – членом комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, відкликавши його з посади голови цього комітету.
- Обрати Роксолану Підласу – головою комітету з питань бюджету, увільнивши її від обов’язків заступника голови комітету з питань економічного розвитку.
- Обрати Максима Ткаченка – членом комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, відкликавши його з посади першого заступника голови цього комітету.
- Обрати Ахмета Чийгоза – першим заступником голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, увільнивши його від обов’язків члена цього комітету.
- Обрати Олену Шуляк – головою комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, увільнивши її від обов’язків члену цього комітету.
- Обрати Євгена Яковенка – народного депутата України, позафракційного, секретарем комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Нагадаємо, нещодавно у нардепа Арістова відбулися обшуки.
Свого часу нардеп Андрій Клочко також неодноразово був фігурантом корупційних скандалів. Ще у грудні 2021 року спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо депутата за статтею про незаконне збагачення.
Як відомо, у середині листопада комітет з питань державної влади усунув Андрія Клочка («Слуга народу») від співголовування і участі в робочій групі, яка мала дослідити питання столичного анклаву Коцюбинського. «За» проголосували 17 з 27 членів комітету,
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