У РФ пропонують Україні укласти угоду для обміну засудженими



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Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова

Москалькова пропонує домовитися про припинення кримінального переслідування росіян і українців на паритетних засадах

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова запропонувала укласти угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах. Про це йдеться в її заяві, розповсюдженій прес-службою.

«Доцільно в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах», - вважає Москалькова.

Вона додала, що, незважаючи на повернення 35 російських громадян з України, яке відбулося в суботу, «в місцях примусового утримання в Україні залишається чимало громадян Росії, які потребують допомоги, захисту їх прав та охочих повернутися на Батьківщину, тому важливо продовжувати роботу».

«Вважаю, що сьогоднішній (суботній. – Ред.) великий крок з повернення громадян Росії і України додому повинен стати частиною системної програми дій з деескалації конфлікту, нормалізації відносин між Росією і Україною, а також стабілізацією ситуації на сході України», - сказала Москалькова.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Джерело: Інтерфакс-Україна