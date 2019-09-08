НАТО про обмін: Це крок у правильному напрямку



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Альянс продовжує закликати Росію виконувати всі свої зобов’язання за Мінськими угодами

У НАТО привітали повернення українських моряків додому разом з режисером Олегом Сенцовим.

Про це йдеться в заяві офіційного представника НАТО Оани Лунгеску.

Повернення моряків, захоплених Росією, разом з Олегом Сенцовим – це крок у правильному напрямку. Альянс і надалі продовжує закликати Росію виконувати всі свої зобов’язання за Мінськими угодами, включно із звільненням всіх ув’язнених, – йдеться у заяві.

Також у НАТО наголосили на важливості об’єктивного розслідування катастрофи МН17.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.