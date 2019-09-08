Фріланд: Канада вітає звільнення 35 українських політичних в’язнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд

Фріланд наголосила, що Канада «рішуче підтримує українців та завжди захищатиме суверенітет та територіальну цілісність України»

Канада сподівається, що звільнення Росією українських політичних в’язнів дозволить наблизити завершення конфлікту на Донбасі.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Канада вітає звільнення 35 українських політичних в’язнів, утримуваних Росією, у тому числі Олега Сенцова, журналіста Олега Сущенко та 24 українських моряків, затриманих у Керченській протоці минулого листопада. Ми сподіваємося, що ця новина стане дипломатичним кроком назустріч та наблизить завершення конфлікту на Донбасі», - сказала Фріланд.

Вона привітала зусилля президента Володимира Зеленського та інших представників українського уряду та громадянського суспільства щодо звільнення цих політичних бранців.

«Ми б також хотіли відзначити лобізм канадців на користь цих осіб, що допомогло у міжнародних зусиллях із досягнення їх звільнення», - зазначила глава МЗС Канади.

Фріланд наголосила, що Канада «рішуче підтримує українців та завжди захищатиме суверенітет та територіальну цілісність України».

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

Джерело: Укрінформ