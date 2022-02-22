У РНБО перерва, речник Зеленського закликав журналістів розходитися

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу казав, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення

Никифоров повідомив, що перерва «як і в суді може тривати і кілька днів»

Прессекретар президента України Сергій Никифоров закликав журналістів розходитися, оскільки в засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) оголошено перерву. Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявила ведуча Наталя Влащенко.

Никифоров повідомив, що перерва «як і в суді може тривати і кілька днів». Він також не повідомив, коли звернеться до українців глава держави Володимира Зеленського.

РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення. Він також уточнив, що робота РНБО переведена на режим 24/7, а у понеділок на засіданні заслухали генпрокурора.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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