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    У РНБО перерва, речник Зеленського закликав журналістів розходитися

    Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу казав, що&nbsp;засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення&nbsp; - У РНБО перерва, речник Зеленського закликав журналістів розходитися
    Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу казав, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення 
    скріншот з відео

    Никифоров повідомив, що перерва «як і в суді може тривати і кілька днів»

    Прессекретар президента України Сергій Никифоров закликав журналістів розходитися, оскільки в засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) оголошено перерву. Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявила ведуча Наталя Влащенко.

    Никифоров повідомив, що перерва «як і в суді може тривати і кілька днів». Він також не повідомив, коли звернеться до українців глава держави Володимира Зеленського.

    РНБО екстрено зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях. Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення. Він також уточнив, що робота РНБО переведена на режим 24/7, а у понеділок на засіданні заслухали генпрокурора.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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    Теги: РНБО політика Україна президент Сергій Никифоров Олексій Данілов прессекретар
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    У РНБО перерва, речник Зеленського закликав журналістів розходитися