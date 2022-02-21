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    Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази

    Путін доручив офіційно ввести війська в &laquo;Л/ДНР&raquo; для &laquo;підтримання миру&raquo; - Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази
    Путін доручив офіційно ввести війська в «Л/ДНР» для «підтримання миру»
    фото: кадр з відео

    Путін після визнання «Л/ДНР» вводить війська на окупований Донбас

    Президент Росії Володимир Путін після визнання так званих «Л/ДНР» підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Укази опубліковано офіційному порталі правової інформації РФ.

    З указів випливає, що у зв'язку із зверненням ватажків «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін доручив Міноборони РФ забезпечити підтримання миру в «ДНР» і «ЛНР» російськими збройними силами.

    Укази вступають в силу з дня їх підписання, тобто 21 лютого.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

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    Теги: Донбас «ДНР» «ЛНР» Путін Міноборони РФ документи президент указ
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    Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази