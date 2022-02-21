Путін визнав «ЛДНР». Перша реакція іноземних держав

Перша реакція країн світу почала надходити за лічені хвилини після оголошення Путіним свого одіозного рішення

Лідери цивілізованих країн рішуче засудили вчинок очільника РФ

Вже за кілька хвилин після визнання президентом РФ Володимиром Путіним «ЛДНР», кілька держав та режимів відреагували на цю подію.

Більшість світових лідерів засудила рішення Путіна, оскільки воно порушує міжнародне право, а також суверенітет і територіальну цілісність України.

Великобританія

Прем'єр Борис Джонсон заявив, що визнання ЛДНР порушує міжнародне право.

Країни Балтії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландбергіс заявив, що на рішення Росії визнати «ЛНР» і «ДНР» необхідно відповісти жорсткими санкціями.

МЗС Естонії також закликав ввести санкції проти РФ.

Сирія

Керівник проросійського сирійського режиму, що контролює лише частину території Сирії, Башар Асад заявив про готовність визнати «ЛНР» та «ДНР» вже найближчим часом.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Читайте також: