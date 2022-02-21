Екстрене засідання РНБО: брифінг в Офісі президента (відео)

РНБО зібралося після рішення Путіна визнати фейкові «республіки» у Донецькій у Луганській областях

У понеділок 21 лютого відбулося термінове засідання Ради національної оборони. Засідання мало розпочатися о 20:00, але згодом стало відомо, що початок перенесли.

По його закінченню для журналістів відбувся короткий брифінг в Офісі президента.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що засідання не закрилося, тому можливі додаткові оголошення.

Він також уточнив, що робота РНБО переведена на режим 24/7, а сьогодні на засіданні заслухали генпрокурора.

Ще Данілов анонсував, що найближчим часом буде звернення Володимира Зеленського, зокрема, президент повідомить позицію України щодо рішення РФ про визнання псевдореспублік.

Зеленський скликав РНБО у зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, та після термінових консультацій. Він також додав, що після засідання Ради безпеки РФ поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Ввечері 21 лютого Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Згодом Путін підписав договори з ватажками бойовиків «ДНР» та «ЛНР» (відео). Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

А ще Путін злякався появи в України власної ядерної зброї

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен». Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.