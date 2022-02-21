Путін підписав указ про визнання «Л/ДНР»

Президент РФ провів «урок історії»

Російський диктатор Володимир Путін після кількох годин «роздумів» після засідання Ради безпеки Росії підтримав визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР».

У спеціальному відеозверненні до росіян Путін вирішив спочатку провести урок «урок історії» та розповісти їм, як Ленін та Хрущов «дарували» Україні території, які «часто не мали до неї (України) ніякого відношення.

«Україна імені Володимира Ілліча Леніна», – так Путін назвав сучасну територію України. Ще кілька хвилин від розповідав, як Ленін та лідери Компартії СРСР забрали в Росії її «історичні землі» та «заохочували націоналістичні настрої» українців.

«Сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією. Точніше, більшовицькою, комуністичною Росією. Цей процес розпочався практично одразу після революції 1917 року», – почав Путін.

Він заявив, що нібито Донбас в межі України «увіпхнув» Володимир Ленін і РФ готова «показати, що означає для України справжня декомунізація».

Коментуючи сучасні відносини, Путін заявив, що РФ з 1991 року «співпрацювала з Україною відкрито, чесно та з повагою».

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Коли ж усі виступили, Путін подякував присутнім та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні.

Раніше у лютому на стіл Володимира Путіна лягло звернення Державної Думи Росії, яка просить розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.