У РНБО відреагували на заяви щодо звільнення Кривоноса



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Заступник секретаря РНБОУ Сергій Кривонос

У відомстві кажуть про «перерозподіл функцій»

Сергій Кривонос залишається на посаді заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Так у РНБО відреагували на інформацію про звільнення Кривоноса з двох посад.

Про це йдеться на сайті відомства.

«Сергій Кривонос залишається заступником Секретаря РНБО України. Його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов’зано з перерозподілом функціональних обов’язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової», – йдеться у повідомленні.

Також у Раді нацбезпеки наголосили, що Кривоноса прикомандирували з Міноборони, а тому він може бути повернений у розпорядження міністра оборони України «у відповідності до поставлених завдань».

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави.