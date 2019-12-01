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    У світі

    Галкін про можливість президентства: У нас не Україна — пристрелять ще до інавгурації

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    <p>Максим Галкін дав концерт у Кремлівському палаці</p> - Галкін про можливість президентства: У нас не Україна — пристрелять ще до інавгурації

    Максим Галкін дав концерт у Кремлівському палаці

    Шоумен категорично заявив, що не має наміру ставати президентом Росії

    Російський гуморист і шоумен Максим Галкін під час свого виступу в Кремлівському палаці заперечив наміри балотуватися на пост президента Росії.

    Відео виступу коміка опублікувала російська журналістка Олена Риковцева на своїй сторінці в Facebook.

    Галкін категорично заявив, що не має наміру ставати президентом Росії, незважаючи на те, що про це заговорили після перемоги Зеленського в президентських перегонах в Україні.

    «Я нікуди не збираюся. У нас не Україна, у нас пристрелять ще до інавгурації», — заявив Галкін зі сцени і викликав шквал позитивних емоцій серед глядачів у залі.

    Раніше Галкін заявляв, що на російському телебаченні є цензура.

    «Весь час розповідають про Україну. Весь час про Україну. Мене це так дістало. Я ж не в Україні живу. Таке відчуття, що у нас все налагодилося і залишилося тільки ось українцям допомогти», - пояснив він.

    Галкін додав, що раніше на російських телеканалах було більше політичного гумору, однак сьогодні «не все можна говорити».

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