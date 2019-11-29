Президент звільнив Кривоноса з двох посад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

Глава держави вивів Кривоноса зі складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, яку він очолював

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Так, указом №869/2019 від 29 листопада президент Зеленський звільнив Кривоноса від виконання обов'язків керівника міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Цим же указом глава держави вивів Кривоноса з міжвідомчої Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, звільнивши його з посади керівника цієї комісії.

Раніше Сергій Кривонос заявляв, що секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов не бачить його на посаді свого заступника.

Однак Кривонос наголошував, що не збирається сам подавати у відставку.