У Росії істерично відреагували на «антиокупаційний» словник РНБО

Словник уміщує понад 60 кремлівських пропагандистських кліше

Представник окупованого Росією Криму, член Ради Федерації, Сергій Церков істерично заявив, що український «антиокупаційний» словник, спрямований на контрпропаганду Кремля, нібито принижує самих українців. Про це він заявив у коментарі РИА Новости.

У Москві побачили в цьому словнику «утиски свободи слова». А сам Церков переконаний, що рішення ухвалили, бо в українському суспільстві, мовляв, щодо подій в Криму «різняться думки».

РНБО України розробила глосарій, який рекомендують використовувати для боротьби з російською пропагандою та інформаційним впливам.

Зокрема, Росія поширює назви, терміни та словосполучення, які покликані легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України та тимчасову окупацію Криму. Глосарій покликаний протидіяти такому деструктивному інформаційному впливу РФ та російським маніпуляціям суспільною думкою.

У словнику наводиться список з 64 визначень російської пропаганди та можливі варіанти їхньої заміни. У ньому є п’ять розділів: перший стосується загальної термінології («хунта», другий — окупації Криму («русская весна», «воззʼєднання Криму з Росією», «анексія Криму») У третьому розділі йдеться про фейки про війну на Донбасі («добровольці з РФ», «відпускники»)

Четвертий розділ стосується термінології щодо історичної пам’яті, у ньому містяться такі пропагандистські визначення як «Малоросіям, «Новоросія», «Велика Вітчизняна Війнам. П’ятий присвячений термінології щодо іноземних держав («Прибалтика», «Білорусія», «Республіка Абхазія»).

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