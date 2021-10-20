Столтенберг визнав, що відносини НАТО та Росії сягнули дна

Генсек НАТО запевнив, що Альянс залишається відкритими до діалогу з Росією

У НАТО вважають, що рішення РФ не сприяють розвитку діалогу і взаєморозуміння

Відносини між НАТО і Росією сягнули найнижчого рівня, але це не є аргументом, щоб не прагнути підтримувати діалог. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції у Брюсселі.

Столтенберг заявив, що в Альянсі шкодують через рішення Росії призупинити діяльність Постійного представництва РФ при НАТО і двох офісів Альянсу у Москві – Військової місії зв'язку НАТО й Інформаційного бюро.

За його словами, ці рішення РФ не сприяють розвитку діалогу і взаєморозуміння.

«Але політика НАТО залишається послідовною, і ми залишаємося відкритими до діалогу, в тому числі за допомогою Ради НАТО-Росія. Водночас ми продовжимо оцінювати, як ми зможемо у подальшому зміцнити нашу політику стримування і оборони», – заявив Столтенберг.

Він додав, що в Альянсі забезпечать наявність належних планів, спроможностей і сил для захисту країн-членів НАТО.

«Ми також оцінимо прогрес наших заходів реагування на російські ракетні системи з ядерним потенціалом», – додав генеральний секретар Альянсу.

Окремо Столтенберг сказав, що пропозиція зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія залишається чинною, але саме від Росії залежить, щоб відреагувати «позитивним чином» для згоди на участь у діалозі.

«Ми шкодуємо, що відносини між НАТО і Росією зараз перебувають на найнижчому рівні з часу закінчення холодної війни. Для нас це не є аргументом проти діалогу – це є аргументом на користь діалогу. Саме тому, коли настали складні часи, і ми маємо виклики і проблеми, як зараз, ми повинні сісти за стіл переговорів і говорити», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 18 жовтня Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада. За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

Натомість НАТО сухо відреагувало на розрив стосунків з Росією.

Як повідомлялося, після подій 2014 року та агресії Росії проти України НАТО припинило будь-яку військову співпрацю з РФ. Водночас Північноатлантичний альянс намагається тримати відкритими канали зв’язку із кремлівським керівництвом для запобігання непорозумінням.

Раніше стало відомо, що НАТО виганяє вісьмох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що рішення забрати акредитацію для восьми членів російської делегації при НАТО було зроблено, спираючись на дані розвідки.

Як відомо, дипломатичний скандал у Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної та Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

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Джерело: Уніан