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    Глава ОБСЄ закликала розблокувати роботу місії на Донбасі

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    Глава ОБСЄ Анн Лінде закликала розблокувати роботу місії на Донбасі - Глава ОБСЄ закликала розблокувати роботу місії на Донбасі
    Глава ОБСЄ Анн Лінде закликала розблокувати роботу місії на Донбасі
    Фото: ОБСЄ

    Напередодні ОБСЄ повідомила про відновлення роботи місії в окупованій Горлівці

    Чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Анн Лінде, та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали розблокувати роботу місії організації на сході України, де точаться воєнні дії. Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

    «Вони закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою важливу роль в зусиллях ОБСЄ з вирішення конфліктів за допомогою неупередженого і прозорого моніторингу та звітності про безпекову ситуацію на сході України. Вони закликали всі сторони забезпечити якнайшвидше виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно брати участь в деескалації та врегулюванні ситуації», – йдеться у повідомленні ОБСЄ.

    У повідомленні згадується про блокування роботи місії у контрольованому бойовиками Донецьку.

    «Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України без обмежень і умов. Ситуація в Донецьку підриває цей мандат, обмежує прозорість і підриває довіру», – заявила генеральна секретарка Шмід.

    Нагадаємо, Росія фактично взяла в заручники місію ОБСЄ на Донбасі.

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    Теги: Росія ОБСЄ суд
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    Глава ОБСЄ закликала розблокувати роботу місії на Донбасі