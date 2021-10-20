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    Нардеп анонсувала розслідування про зв’язки Росії з місцевими елітами та Офісом президента

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    За словами Бобровської, в поле зору британських розслідувачів потрапили кримінальні кола та еліти, які співпрацюють з Росією - Нардеп анонсувала розслідування про зв’язки Росії з місцевими елітами та Офісом президента
    За словами Бобровської, в поле зору британських розслідувачів потрапили кримінальні кола та еліти, які співпрацюють з Росією

    «Найближчі тижні обіцяють знову бути гарячими», – Бобровська

    Черговий інформаційний вибух готують британські журналісти щодо України та українських політиків. Такою інсайдерською інформацією поділилася Соломія Бобровська, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на офіційній сторінці в Facebook.

    За словами Бобровської, в поле зору британських розслідувачів потрапили кримінальні кола та місцеві еліти, які співпрацюють з Росією за дозволу та сприяння окремих представників Офісу президента.

    «Найближчі тижні обіцяють знову бути гарячими», – додала нардеп.

    Нагадаємо, на початку жовтня поважні світові медіа опублікували нову серію витоків про власників офшорів по всьому світу, який отримав назву Pandora papers. У документах фігурує також ім’я президента України Володимира Зеленського та його партнерів по Студії «95-й квартал».

    За інформацією журналістів, Зеленський і партнери причетні до створення мережі офшорних компаній, імовірно для ухилення від сплати податків. Як з’ясували вже українські розслідувачі, ці офшорні компанії тривалий час отримували гроші і від Ігоря Коломойського, бізнесмена, якого підозрюють у виведенні 5,5 мільярдів доларів з Приватбанку.

    Теги: Росія корупція в Україні розслідування Офіс президента Pandora Papers
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    Нардеп анонсувала розслідування про зв’язки Росії з місцевими елітами та Офісом президента