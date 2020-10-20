У «Слузі народу» розробили новий етичний кодекс для своїх депутатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У «Слузі народу» розробили новий етичний кодекс для своїх депутатів

Качура визнав, що попередній внутрішньо-фракційний документ «Меморандум про діяльність депутата» виявився неефективним

Для депутатів фракції «Слуга народу» розробили новий етичний кодекс, який незабаром можуть підписати.

Про це заявив заступник голови Комітету з питань організації державної влади Олександр Качура в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. Сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все втрачено. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними», – розповів він.

Качура погоджується з тим, що попередній внутрішньо-фракційний документ «Меморандум про діяльність депутата», який «слуги» підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.

«Якщо казати про меморандум, то це конкретно відповідальність людини, яка її підписала. Я не порушую меморандум. Мені здається, це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну відповідальність. Я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження (так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували). Правильно, що ініціювали цей меморандум. Але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата», – наголошує нардеп.

Перед виборами усі кандидати в народні депутати від «СН» підписали меморандум, у якому зобов'язувалися не «кнопкодавити». Але пізніше один з представників політсили порушив цю обіцянку.