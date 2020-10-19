Заборона книги про Стуса: у Зеленського відреагували на рішення суду



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Заборона книги про Стуса: суд частково задовольнив позов Медведчука

В Офісі Зеленського здивовані деякими формулюваннями у рішенні суду щодо книги «Справа Василя Стуса»

Офіс президента України взяв до відома рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо книги «Справа Василя Стуса».

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Також взяли до відома заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію. Це щонайменше свідчення того, що суспільство готове відстоювати свої права. Безумовно, здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні. Хоча не ставимо під сумнів незалежність судової гілки влади», – йдеться у повідомленні.

Оскільки ця книга є опрацюванням реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, яка була порушена в СРСР та за якою він був засуджений, в Офісі Зеленського вважають дивним визначення позивача Медведчука В. В. як «персонажа (дійової особи) твору».

«Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто суто документальна основа книжки не викликає найменших сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто «персонажем твору». Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою», – зазначили в Офісі Зеленського.

У Зеленського наголосили, що цензура в Україні прямо та недвозначно заборонена Конституцією. У будь-яких проявах.

«Виходимо з того, що наукові дослідження історії, опрацювання матеріалів історії нашого народу, зокрема за допомогою інструментів публіцистики, не можуть обмежуватися через емоції окремих учасників подій минулого. Незалежно від сьогоднішнього статусу та політичної позиції цих учасників. Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу та дії або бездіяльність окремих осіб», – резюмували в ОП.

Як повідомлялося, Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи - За життя», нардепа Віктора Медведчука.

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд мав вирішити, чи справді у дев'яти епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року.

У видавництві Vivat, яке видало книжку, прогнозують, що Дарницький районний суд Києва таки може винести рішення на користь Медведчука і заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про неї у ЗМІ та інтернеті.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.