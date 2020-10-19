Працевлаштувала свого чоловіка помічником. Нардепка зі «Слуги» заплатить штраф



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На позачергових парламентських виборах Марина Нікітіна обралася депутатом від партії «Слуга народу» в 82 окрузі Запорізької області

Місячна заробітна плата Олександра Нікітіна становила 24 тис. грн

Печерський районний суд Києва визнав винною народного депутата від партії «Слуга народу» Марину Нікітіну у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і наклав штраф 3400 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 15 вересня.

За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) нардеп допустила реальний конфлікт інтересів після того, як написала прохання на ім’я першого заступника керівника Апарату Верховної Ради України щодо зарахування її чоловіка Олександра Нікітіна на посаду своїм помічником-консультантом з 3 вересня 2019 року. Заробітна плата чоловіка становила 24 тис. грн на місяць.

Подання на призначення чоловіка депутатки її помічником на платній основі. Фото «Радіо Свобода»

У суді нардеп-«слуга» не визнала своєї вини. Вважала, що у роз`яснені НАЗК не надало підтвердження про наявність конфлікту інтересів, оскільки відповідне роз`яснення, на її думку, було нечітким. Більше того Марина Нікітіна стверджувала, що не розраховувала на заробітну плату чоловіка тому приватний інтерес в цьому випадку відсутній. Зазначила, що її чоловік виконував функції водія, відправляв та отримував службову кореспонденцію.

Адвокат політика наголосила, що рішення про зарахування Олександра Нікітіна на посаду помічника-консультанта народного депутата було прийнято, згідно з розпорядженням заступника керівника апарату Верховної Ради, а отже, в діях її клієнтки відсутній будь-який конфлікт інтересів, вона відповідне рішення не мала повноважень приймати та не приймала.

Разом з тим, на думку суду, при зверненні Марини Нікітіної з письмовим поданням до першого заступника керівника Апарату Верховної Ради про зарахування її чоловіка на посаду помічника-консультанта народного депутата приватний інтерес депутатки полягав у зацікавленості забезпечити свого чоловіка роботою та заробітком, покращити матеріальне становище сім’ї.

Призначивши штраф 3400 грн, суд зауважив: таке покарання буде достатнім з метою виховання нардепа, а також запобігання вчиненню нових правопорушень.

Постанова Печерського районного суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

За даними ЗМІ, за час роботи помічником дружини-нардепа Олександр Нікітін отримав 95 тис. грн. Він був звільнений у березні 2020 року.

Наразі Олександр Нікітін зазначається помічником на громадських засадах іншого нардепа від «Слуги народу» Олександра Кабанова.