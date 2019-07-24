У Світовому конгресі українців підтвердили демократичність парламентських виборів



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Голова міжнародної місії Світового конгресу українців зі спостереження за виборами в Україні Євген Чолій прокоментував процес волевиявлення

Парламентські вибори відповідають міжнародним стандартам демократичних виборів, заявив очільник міжнародної місії Світового конгресу українців

Голова міжнародної місії Світового конгресу українців зі спостереження за виборами в Україні Євген Чолій підтвердив, що парламентські вибори 2019 відповідають міжнародним стандартам демократичних виборів.

Про це це повідомила речниця президента Юлія Мендель.

«Пан Чолій підтвердив, що парламентські вибори 2019 відповідають міжнародним стандартам демократичних виборів», - зазначила Мендель.

За її словами, під час зустрічі із представником Конгресу сторони додатково обговорили питання подальшої співпраці щодо протистояння дезінформації та просування позитивного іміджу України у світі.

Також Мендель додала, що в Офісі президента відзначили важливість Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами для моніторингу та захисту демократії в Україні.

«Саме завдяки такій міжнародній підтримці Україна може протистояти зовнішнім викликам та поділитися зі світом власними набутками проведення чесних і прозорих виборів в умовах дезінформаційних атак», - наголосила вона.

Також Мендель повідомила, що сторони погодилися зміцнити співпрацю у майбутньому і зосередитися на конкретних проектах з розбудови іміджу України на міжнародній арені.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.