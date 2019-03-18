У Тимошенко бідкаються, що влада влаштовує їй провокації і лякає виборців



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У Тимошенко закликають не боятися, прийти на вибори і зробити свідомий вибір

Люди з різних областей скаржаться, що до них звертаються невідомі, пропонують гроші в обмін на голосування і вимагають паспортні дані, - прес-служба «Батьківщини»

Чим ближча до виборів президента України, тим брудніші технології використовуються проти кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Про це йдеться на сайті партії «Батьківщина».

Зокрема, зазначається, що люди з різних областей України скаржаться, що до них звертаються невідомі, які називають себе представниками політичних партій, зокрема й «Батьківщини», пропонують гроші в обмін на голосування і вимагають паспортні дані. «Скаржники підозрюють, що при цьому ведеться відеозйомка для подальшої фабрикації «доказів» зі звинувачення їх у підкупі виборців», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що активісти «Батьківщини» і звичайні виборці отримують телефонні дзвінки, під час яких шахраї, що представляються співробітниками «Опори» або інших спостережних організацій, переконавшись, що вони збираються голосувати за Тимошенко, звинувачують їх в отриманні хабарів, погрожують і тиснуть, спонукаючи відмовитися від їхнього вибору. «Наляканим людям повідомляють, що проти них відкриті кримінальні справи, а їхні голоси нібито будуть «анульовані», - стверджують на сайті партії «Батьківщина».

Повідомляється, що подібні інциденти відбуваються одночасно на всій території України. «Очевидно, що в розпорядженні зловмисників перебувають бази персональних даних», - пише прес-служба Тимошенко. «Ми впевнені, що й у цьому разі йдеться про цілеспрямовану операцію спецслужб, спрямовану проти «Батьківщини» і прихильників Тимошенко. Мета спецоперації – змусити людей відмовитися від права вільного вибору, а в разі, якщо це не вдасться, – зірвати вибори президента України», - йдеться на партійному сайті «Батьківщини».

У Тимошенко пишуть, що подібні провокації є прямим втручанням у виборчий процес, а відтак – кримінальним злочином. «Вони мають бути ретельно розслідувані, їхні учасники та організатори – встановлені та притягнуті до відповідальності. Ми вимагаємо, щоб розслідування відбувалося під контролем парламенту та незалежних громадських організацій», - йдеться у заяві.

«Батьківщина» закликає не боятися, прийти на вибори і зробити свідомий вибір. «Кабінка на виборчій дільниці – це територія вашої свободи і ніхто не має права дізнатися про ваш вибір», - йдеться на сайті партії.