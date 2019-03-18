Столичного активіста, який підтримує Тимошенко, у день народження облили зеленкою (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярославу Биструшкіну вилили зеленку в обличчя

Напад на активіста стався біля агітаційного намету

Сьогодні, 18 березня, у Києві невідомі облили зеленкою громадського діяча, активіста, який підтримує Юлію Тимошенко, Ярослава Биструшкіна.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Напад на активіста стався біля агітаційного намету кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

До речі, сьогодні Биструшкін відзначає день народження. «Друзі» привітали з днем народження! Дякую, не забуду!» - написав він.

Нагадаємо, нещодавно неподалік від станції метро «Лівобережна» чоловік у стані алкогольного сп’яніння поламав агітаційну палатку та перевернув стіл із друкованими матеріалами.

Працівники поліції затримали на місці злочину зловмисника, який нецензурною лайкою ображав агітатора. Молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,59 проміле). Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не подобається передвиборча агітація та вважає, що намет встановлено незаконно