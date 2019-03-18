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    Столичного активіста, який підтримує Тимошенко, у день народження облили зеленкою (фото)

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    Ярославу Биструшкіну вилили зеленку в обличчя - Столичного активіста, який підтримує Тимошенко, у день народження облили зеленкою (фото)
    Ярославу Биструшкіну вилили зеленку в обличчя

    Напад на активіста стався біля агітаційного намету

    Сьогодні, 18 березня, у Києві невідомі облили зеленкою громадського діяча, активіста, який підтримує Юлію Тимошенко, Ярослава Биструшкіна.

    Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Напад на активіста стався біля агітаційного намету кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

    До речі, сьогодні Биструшкін відзначає день народження. «Друзі» привітали з днем народження! Дякую, не забуду!» - написав він.

    Нагадаємо, нещодавно неподалік від станції метро «Лівобережна» чоловік у стані алкогольного сп’яніння поламав агітаційну палатку та перевернув стіл із друкованими матеріалами. 

    Працівники поліції затримали на місці злочину зловмисника, який нецензурною  лайкою ображав агітатора. Молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,59 проміле). Зловмисник пояснив свої дії тим, що йому не подобається передвиборча агітація та вважає, що намет встановлено незаконно

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