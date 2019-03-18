Фракція БПП вимагає створення ТСК для розслідування фактів підкупу виборців штабом Тимошенко, – Герасимов



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Фото: solydarnist.org

За словами голови фракції БПП, мільярди гривень були виділені для скупки мільйонів голосів

Правоохоронними органами було викрито масштабну загальнодержавну піраміду підкупу виборців на користь Юлії Тимошенко, у створенні якої були задіяні російські куратори. Про це, під час свого виступу на погоджувальній раді ВР, нагадав голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов. Про це йдеться у повідомленні на сайті фракції.

За словами Герасимова, мільярди гривень були виділені для скупки мільйонів голосів. «Кошти для купівлі перемоги на виборах Тимошенко, за даними журналістів, відмиває через підставних осіб», – додав голова фракції.

«Чиї це кошти? Українських олігархів чи російського походження? Постає логічне питання – чи не пообіцяла вона своїм донорам продати європейське майбутнє та незалежність України за внески у передвиборчу кампанію? Це тільки на публіці «баронеса брехні» погрожує олігархам, а насправді тісно з ними співпрацює і має дружні стосунки, в чому вкотре, на минулому тижні, переконалася вся країна», – наголосив Герасимов.

Він заявив, що фракція БПП, з огляду на грубі правопорушення зі сторони виборчого штабу Юлії Тимошенко, вимагає створення ТСК: «Для проведення розслідування відомостей щодо оприлюднених фактів підкупу виборців через «виборчу піраміду» Юлії Тимошенко за участю громадян Російської Федерації, і спроби підкупу іншого кандидата з вимогою відмовитися від балотування. Просимо усі парламентські фракції та групи невідкладно подати своїх представників для формування Комісії!».