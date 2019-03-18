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    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського

    • Розсилка
    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    Фото: Главком

    У кліпі на нову пісню «Циклони» музиканти ТІКу пройшлися по темі майбутніх президентських виборів

    Гурт «ТІК», який підтримав президента Петра Порошенка на виборах, випустив кліп на пісню «Циклони», у якому висміяв інших кандидатів - Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського та інших учасників перегонів.

    Головну роль у кліпі виконав Віктор Андрієнко. За сюжетом одну з виборчих дільниць в день голосування заливає каналізація.

    «Циклони – це гротескна форма того, що відбувається у нашій країні напередодні виборів. Всі персонажі, звичайно, вигадані. Якщо ви бодай раз не посміхнетесь протягом нашого відео «Циклони», обіцяю вам повернути долар по вісім. А якщо серйозно, ставтеся до виборів як не до розваги, а як до відповідальної місії. Бо зараз від кожного з нас залежить асенізація політичних процесів у нашій країні та добра погода», – сказав лідер гурту ТІК, громадський діяч Віктор Бронюк.

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    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    «В шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні»: гурт ТІК у кліпі та на бігбордах висміяв Тимошенко і Зеленського
    Фото: Главком

    Декілька фраз з тексту пісні:

    • «Весняні циклони, ці клоуни. Недолюстровані, перефарбовані. З вилами й косами на постаменти. Голими й босими йдуть в президенти».
    • «У новий курс на старій кобилі. Ми десь це вже чули, ми там «уже были». Газ подешевшає від тьоті Юлі і так 20 років, а в кишені дві дулі».
    • «Владімір також нині не тренд, он у москалів є вже такий президент. І як би не вийшло нам з вами на зло, із маленького Вовки велике х*ло».
    • «Не знаю, як вам, а як по мені, у шоколаді трохи ліпше, ніж у л*йні».

    Гастрольні бігборди групи ТІК з фразами пісні можна побачити у Дніпрі, Сумах, Кривому Розі, Чернігові, Полтаві та Кременчуці.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергові виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів та форму виборчого бюлетеня для повторного голосування.

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    вибори
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