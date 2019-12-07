Медведєв назвав єдиний спосіб вирішити газову суперечку з Україною



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Київ і Москва не домовляться щодо газу, якщо українська сторона продовжить вимагати виплати за судовими рішеннями – прем’єр-міністр Росії

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав взаємне рішення єдиним способом завершити газову суперечку з Україною.

Про це він розповів в ефірі програми «Вести в суботу».

За його словами, Київ і Москва не домовляться щодо газу, якщо українська сторона продовжить вимагати виплати за судовими рішеннями. «Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно прийти до якогось нульового варіанту», – сказав глава російського уряду.

Як зазначив Медведєв, чи подобається Україні цей вислів чи ні, але сторони повинні прийти до обопільного рішення.

Нагадаємо, Медведєв похвалив Зеленського, який протистоїть «оскаженілому націоналізму».