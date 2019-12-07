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    У світі

    Медведєв назвав єдиний спосіб вирішити газову суперечку з Україною

    • Розсилка
    Медведєв назвав єдиний спосіб вирішити газову суперечку з Україною

    Київ і Москва не домовляться щодо газу, якщо українська сторона продовжить вимагати виплати за судовими рішеннями – прем’єр-міністр Росії

    Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав взаємне рішення єдиним способом завершити газову суперечку з Україною.

    Про це він розповів в ефірі програми «Вести в суботу».

    За його словами, Київ і Москва не домовляться щодо газу, якщо українська сторона продовжить вимагати виплати за судовими рішеннями. «Тому, хочуть вони цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно прийти до якогось нульового варіанту», – сказав глава російського уряду.

    Як зазначив Медведєв, чи подобається Україні цей вислів чи ні, але сторони повинні прийти до обопільного рішення.

    Нагадаємо, Медведєв похвалив Зеленського, який протистоїть «оскаженілому націоналізму».

    Росія газ Дмитро Медведєв
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