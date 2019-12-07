Італійський політик виступив на захист українця Віталія Марківа



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Віталій Марків

Політик назвав рішення суду «позбавленими глузду»

Італійський політик, ексзаступник Міністра закордонних справ Італії, а нині секретар партії «+Європа» Бенедтто Делла Ведова звернувся до президента Європейської комісії Урсули фон дер Лаєн із закликом забезпечити присутність спостерігачів від Європейської комісії в апеляційному процесі по справі Віталія Марківа.

Про це він написав у листі до вище зазначених високопосадовців, передає пресслужба МВС.

Так, політик переконаний, що рішення суду Павії містять в собі багато суперечностей і нічого не доводять щодо відповідальності Марківа і українських військових за інкриміновані «злочини».

Також у листі він зауважив, що судовий процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, з логічними реконструкціями, що базувалися на чутках та упередженнях, при тому, що слідчі ніколи не вважали за потрібне виїхати на місце злочину.

«Доказом цього є інтерв’ю, опубліковане «Corriere della Sera» 25 травня 2014 року, на наступний день після вбивства Роккеллі та Миронова, яке подається як своєрідне визнання злочину. Насправді, воно є розмовою Марківа з двома журналістами, що подають різні версії розмови», – сказав Ведова.

За його словами, судовий розгляд у апеляції повторить тотальний обман, який призвів до засудження Віталія Марківа на 24 роки, а не до визнання його невинуватості та його повної непричетності до фактів та встановлення справжніх відповідальних за смерть Андрія Миронова та Андреа Роккеллі.

«Невідповідностей та безглуздостей судового розгляду та вироку суду першої інстанції без визнання загальних пом’якшуючих обставин було дуже багато. Тому, ми вважаємо, що перед ризиком побачити повторення грубого акту неякісного правосуддя, жертвою якого став Віталій Марків, найвищі посадові особи Європейського Союзу не мали б залишатися байдужими. З огляду на ці мотиви ми просимо Вас, пані Президент та Вас пане Єврокомісар, вчинити дії, щоб апеляційний процес перебував під Вашим спостереженням через присутність на всіх засіданнях спостерігачів від Європейської Комісії», – закінчив свій лист політик.

12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа на 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Нагадаємо, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.