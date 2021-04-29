У Зеленського впевнені, що «суд у смартфоні» знизить корупцію

«Суд у смартфоні» – це одна зі складових «держави в смартфоні»

Федір Веніславський зазначив, що навантаження на суди після реформи не збільшиться

Нардеп Федір Веніславський, який представник президента в Конституційному суді, заявив, що завдяки «суду у смартфоні» позов можна буде подати набагато простіше, а це також знизить корупцію в судовій системі.

«Суд у смартфоні» – це одна зі складових «держави в смартфоні». У разі, коли йдеться про спрощення доступу до правосуддя, будь-яка людина, яка вважає, що її права порушуються, матиме можливість безперешкодно, відразу через смартфон, звернутися до суду», – сказав він в ефірі «Україна 24».

Веніславський зазначив, що навантаження на суди не збільшиться.

«Навантаження на суд навряд чи збільшиться, тому що за великим рахунком ті громадяни, які на сьогодні активно намагаються відстоювати свої права, будуть і далі продовжувати відстоювати. Ті, хто не завжди звертаються, навіть коли відчувають, що їхні права порушують, навряд чи матимуть більшу мотивацію через суд в смартфоні звертатися до суду», – сказав він.

За словами Веніславського, «суд у смартфоні» знизить корупцію в судовій системі.

«Але є важлива складова, про яку мало говорять. Це зникнення корупційних ризиків в спілкуванні з судом, коли людина спілкується дистанційно, то мінімізується фактор особистого контакту між зацікавленою стороною і співробітником суду, мінімізуються можливості для домовленостей. Наступний крок, коли ми впровадимо цю електронну інформаційно-комунікаційну систему, – можливість моніторити, на якій підставі громадянин, який скористався системою, потім фізично з'являється в суді», – додав він.