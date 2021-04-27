Рада схвалила закон Зеленського про «суд у смартфоні»

Несанкціоноване втручання в роботу нової судової системи буде каратися законом

Верховна рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого суду в смартфоні. Автором закону є президент Володимир Зеленський.

За документ проголосували 272 народні депутати. Документ підтримали фракції «Слуга народу», «Батьківщина», групи «За майбутнє» і «Довіра».

У законі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах.

Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

Несанкціоноване втручання у роботу суду в смартфоні буде каратись.

На початку березня 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні «суду в смартфоні». Згодом Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який пропонує запровадити інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

У пресслужбі Зеленського пояснили, що ухвалення цього законопроєкту надасть паперовим та електронним документам у кримінальному процесі однаковий правовий статус.

Всередині березня на сайті парламенту з'явився текст законопроєкту №5246 про введення так званого «суду в смартфоні».



