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    Рада схвалила закон Зеленського про «суд у смартфоні»

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    За документ проголосували 272 народні депутати - Рада схвалила закон Зеленського про «суд у смартфоні»
    За документ проголосували 272 народні депутати
    Фото з відкритих джерел

    Несанкціоноване втручання в роботу нової судової системи буде каратися законом

    Верховна рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого суду в смартфоні. Автором закону є президент Володимир Зеленський.

    За документ проголосували 272 народні депутати. Документ підтримали фракції «Слуга народу», «Батьківщина», групи «За майбутнє» і «Довіра».

    У законі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах.

    Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.

    Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

    Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

    Несанкціоноване втручання у роботу суду в смартфоні буде каратись.

    На початку березня 2021 року президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні «суду в смартфоні». Згодом Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який пропонує запровадити інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

    У пресслужбі Зеленського пояснили, що ухвалення цього законопроєкту надасть паперовим та електронним документам у кримінальному процесі однаковий правовий статус.

    Всередині березня на сайті парламенту з'явився текст законопроєкту №5246 про введення так званого «суду в смартфоні».


    Теги: Верховна Рада суд закон документи технології Володимир Зеленський розслідування президент
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