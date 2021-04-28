Вища рада правосуддя б’є на сполох: суддям хочуть заборонити коментувати власні рішення

Наразі йдуть серйозні дебати щодо змін до Кодексу суддівської етики

У чинній редакції змін до Кодексу суддівської етики Рада суддів України хоче заборонити суддям коментувати винесені рішення. І власні, і свого суду. Про це в матеріалі для «Главкому» повідомив виконувач обов’язків Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

Маловацький зазначив, що у разі ухвалення таких змін, це стане катастрофою для судової влади. Це означатиме, що суддя має мовчати й нічого не пояснювати.

За його словами, судові рішення, написані канцелярською мовою, великого об’єму, які містять переважно юридичну термінологію, іноді важко зрозумілі навіть адвокатам, не говорячи вже про пересічних громадян. Однак, дуже важливо громадянам пояснювати та роз’яснювати судові рішення зрозумілою мовою.

Маловацький підкреслив, що цее стосується насамперед резонансних справ, які представляють для громадськості цінність та інтерес.

«Зазвичай ніхто не буде вчитуватися та розбиратися в деталях. Для цього важливо, щоби суддя по справі або суддя-спікер зміг роз’яснити, на підставі чого та чому суд виніс саме таке рішення. Адже будь-яке рішення суддя виносить, спираючись на норми чинного законодавства та виключно в межах правового поля. А тепер заборону на ці коментарі хочуть не тільки нормативно закріпити, а ще й застосовувати покарання до тих, хто посміє щось прокоментувати», – розповів Маловацький.

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