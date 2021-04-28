Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо трьох ексспівробітників МВС

Підозрювані надали можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва РФ на Майдані

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо трьох ексспівробітників МВС про сприяння в озброєнні правоохоронців російськими гранатами у рамках розслідування справ Майдану. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Держбюро розслідувань завершено досудове розслідування стосовно двох діючих посадових осіб керівного складу центрального органу управління Національної поліції та одного колишнього правоохоронця – ексспівробітників Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані, з метою перешкоджання масовим протестам, які проходили у січні-лютому 2014 року в центральній частині м. Києва, в порушення закону «Про міліцію», розробили проєкти змін до нормативних актів Кабміну, які надавали можливість правоохоронцям застосовувати світлошумові, газові та димові гранати виробництва РФ.

Незаконну поставку в Україну більш як 13 тис. таких спецзасобів забезпечило екскерівництво МВС. «У подальшому співробітники Департаменту громадської безпеки МВС склали низку службових документів, на підставі яких гранати російського виробництва були видані особовому складу працівників органів внутрішніх справ та застосовані ними 18 і 19 лютого 2014 року до мітингувальників у центральній частині м. Києва», – уточнюється у повідомленні.

Як зазначають в ОГП, внаслідок таких дій тоді постраждали 86 осіб. Зокрема, тяжкі тілесні ушкодження отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб, одна людина загинула.

«Також підозрювані розробили проєкти змін, які дозволяли використовувати водомети за температури повітря нижче нуля та тимчасово обмежувати рух транспорту і доступ громадян до окремих місцевостей і об’єктів за рішенням керівника органу внутрішніх справ», – поінформували в Офісі генпрокурора.

22 січня 2014 року такі зміни до діючого законодавства, в порушення закону «Про Кабінет Міністрів України», були схвалені урядом, упродовж квітня-травня 2014 року ці рішення були визнані судом незаконними та скасовані.

Окрім цього, один із правоохоронців підозрюється у пособництві у наданні 45 млн гривень неправомірної вигоди у вигляді заохочень та премій від керівництва МВС працівникам спецпідрозділу «Беркут» за їх активну участь у перешкоджанні акціям протесту.

Правоохоронці підозрюються у вчиненні у складі організованої групи пособництва незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства; пособництва перевищенню працівниками правоохоронних органів влади, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів; пособництва спричиненню умисного тяжкого тілесного ушкодження з метою залякування потерпілого та інших осіб ( ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ККУ).

За інформацією ОГП, одному з правоохоронців також інкриміновано пособництво у наданні службовим особам неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 ККУ).

«Наразі слідство завершено, стороні захисту та потерпілим відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 12 березня в ОГП поінформували, що суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування (заочне слідство) щодо двох колишніх «беркутівців».

Тим часом, як раніше повідомлялося, суд взяв під варту ще одного підозрюваного у справі про викрадення і катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.