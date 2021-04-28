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    Депутати схвалили «суд у смартфоні» від Зеленського: що це означає

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    Володимир Зеленський, шостий президент України - Депутати схвалили «суд у смартфоні» від Зеленського: що це означає
    Володимир Зеленський, шостий президент України
    Фото з відкритих джерел

    Верховна Рада проголосувала закон про впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

    В Україні судову систему переведуть в цифровий формат. Верховна Рада проголосувала проєкт закону №3985 щодо поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

    Документ вже встиг отримати популярність під назвою «суд у смартфоні» від Володимира Зеленського – саме шостий президент України є автором проєкту.

    Закон регламентує створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. З її допомогою буде забезпечено оборот матеріалів та інформації у кримінальних процесах.

    Головними завданнями Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи є:

    • формування єдиного інформаційного простору для органів та установ системи правосуддя;
    • міжвідомчого обігу інформації, обміну нею;
    • забезпечення максимальної прозорості та відкритості системи правосуддя для суспільства;
    • прискорення розгляду судових справ та проваджень;
    • автоматизації роботи;
    • переходу на електронні версії документів у судовому провадженні;
    • оцифрування судових архівів тощо.

    Цією інформацією в рамках кримінальних проваджень для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів зможуть користуватися:

    • слідчі;
    • дізнавачі;
    • прокурори;
    • слідчі судді;
    • суд;
    • захисники та інші учасники кримінального провадження.

    Матеріали досудового розслідування будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі. Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи у системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.

    Раніше міністр юстиції Денис Малюська наголошував, що прийняття відповідного закону зможе вирішити низку завдань та проблем у кримінальному процесі. «Суд у смартфоні» зможе забезпечити швидке та зручне ознайомлення зі справами.

    Крім того, зникне проблема постійних суперечок на тему, у кого перебувають матеріали кримінального провадження і хто повинен здійснювати провадження у досудовому розслідуванні. Відповідно, також зникне проблема із затягуванням передачі справ від одного органу до іншого.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Верховна Рада суд
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