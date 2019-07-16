У Зеленського заявили про плани відкрити нову Верховну Раду вже влітку



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Керівник штабу президентської партії Олександр Корнієнко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Нова Рада проведе перше засідання протягом кількох тижнів після встановлення результатів виборів

В партії «Слуги народу» планують не затягувати зі створенням коаліції. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

«Ми б хотіли почати роботу нової Верховної Ради вже із розумінням, як і з ким ми її формуємо. Рада має відкритись максимум 9 вересня, але ми будемо робити це раніше», - розповів Корнієнко.

При цьому він підтвердив, що перше засідання нового парламенту має відбутись ще влітку.

Усі заяви лідерів інших партій про те, що вони готові увійти в коаліцію зі «Слугою народу» Корнієнко розцінює, як використовування рейтингу президентської політсили.

«В українській політиці були випадки, коли за останній тиждень хтось набирав дуже багато, як «Свобода» в 2012-му, той же Смешко на президентських виборах. Тому аби так не вийшло, що ми з кимось домовились, а результати інші, про це (створення коаліції – «Главком») поки рано говорити», - сказав голова штабу «Слуги народу».

Нагадаємо, згідно останнього соцопитування Центра ім.Разумкова, за «Слугу народу» готові проголосувати 41,5% опитаних. Це дає їм близько 120 місць в наступному парламенті тільки за партійними списками. Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.

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