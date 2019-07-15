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    Суд скасував рішення ЦВК про зняття кандидата від «Слуги народу» Куницького

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    Кандидата в народні депутати від &laquo;Слуги народу&raquo; Олександр Куницький - Суд скасував рішення ЦВК про зняття кандидата від «Слуги народу» Куницького
    Кандидата в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький

    Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, яким була скасована реєстрація Куницького кандидатом в депутати

    Шостий апеляційний адміністративний суд Києва у неділю пізно ввечері скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата в народні депутати від «Слуги народу» по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького.

    Відео засідання суду Куницький оприлюднив на своїй сторінці у Facebook

    Таким чином суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, яким була скасована реєстрація Куницького кандидатом в депутати.

    Зазначимо, що засідання суду тривало близько 12 годин.

    «Адміністративний позов кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №169 Куницького Олександра Олеговича задовольнити частково. Визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК від 11.07.2019 року..., у задоволенні решти вимог - відмовити», - заявила суддя Людмила Губська.

    Рішення може бути оскаржене до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду у дводенний строк

    Нагадаємо, ввечері 11 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького.

    ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх п’яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.

    Натомість представник «Слуги народу» стверджував, що він перебував за межами країни у службових відрядженнях, тому це має бути доказом його перебування в Україні.

    Раніше кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

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