Свіжа соціологія: до парламенту мають шанс потрапити п’ять партій



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Згідно із новим дослідженням рейтинг «Голосу» росте

Якби вибори до парламенту відбулися минулого тижня, то прохідний бар’єр подолали б 5 партій. Про це свідчать оприлюднені результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 11 липня 2019 року.

Так, найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію «Слуга народу» (31,8% серед усіх респондентів і 41,5% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме).

За партію «Опозиційна платформа – за життя» мають намір проголосувати відповідно 9,7% і 12,5%, за партію «Голос» –7,0% і 8,8%, за партію «Європейська Солідарність» – 6,1% і 8,3%, за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 6,1% і 7,0%.

При цьому, на межі потрапляння до парламенту є партія «Сила і честь» - за неї готові проголосувати 3,7% і 4,6% з числа тих, хто визначився і хоче проголосувати.

Менші відсотки набирають: «Опозиційний блок» – відповідно 3,0% і 3,8%, за Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – відповідно 1,9% і 2,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 2,0% і 2,4%, за партію «Українська стратегія Гройсмана» – 1,5% і 2,0%, за партію «Громадянська позиція» – 1,6% і 1,8%, за партію «Об’єднання «Самопоміч» – 1,5% і 1,4%, за «Партію Шарія» – 1,0% і 1,2%.

Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців. Як зазначають соціологи, на час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Найбільшу підтримку партія «Слуга народу» має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 40,1% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (35,3%).

Партію «Опозиційна платформа – За життя» найбільшою мірою підтримують на Сході (20,5%) та Півдні (16,1%), теж саме стосується й «Опозиційного блоку» (відповідно 6,4% і 5,0%).

За партію «Голос» найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (13,6%), за партію «Європейська солідарність» – жителі Західного (9,9%) і Центрального (7,0%) регіонів, за ВО «Свобода» – жителі Західного регіону (5,2%).

Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію «Слуга народу» (її підтримка зростає від 20,9% серед тих, кому 60 і більше років, до 44,8% серед молоді віком від 18 до 29 років).

Партія «Голос» має найменшу підтримку у найстаршій віковій групі (60 і більше років, де за неї готові проголосувати лише 3,6%, тоді в інших вікових групах – від 6,9% до 9,9%. Електоральна підтримка партій «Опозиційна платформа – За життя», ВО «Батьківщина», «Сила і честь» найбільше виражена у старших вікових групах.

Було опитано 2 тис. 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.