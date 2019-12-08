У Зеленського зробили важливе зауваження щодо «нормандської зустрічі»



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За останні три роки в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі прогресу не було

Поки тільки йде підготовка до «нормандської зустрічі» і прессекретар президента України Юлія Мендель закликала не завищувати очікування напередодні переговорів у Парижі, бо, як би не закінчилася зустріч, війна на Донбасі в будь-якому випадку не припиниться на наступний день. Про це вона написала в Facebook.

Вона нагадала, що за останні три роки прогресу в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі не було.

«Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж з дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники – Німеччина і Франція, у нас є підтримка на міжнародній арені, в тому числі і від США і Великобританії. Але найважливіший наш союзник – це український народ, який не хоче війни. Так 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від «нормандії», як її вже охрестили в народі, можуть принести післясмак розчарування», – написала Мендель.

Як повідомлялося, Мендель також називала перші три кроки Зеленського на «нормандській зустрічі». Глава держави їде в Париж на «нормандський саміт» і спробує привезти звідти мир на Донбас, а для цього він підніме найважливіші питання.

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Нагадаємо, Мендель зізналася, що ревнує Коломойського до президента.