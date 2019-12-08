За день до Нормандської зустрічі. Пропутінський експерт розказав, як змінилась позиція Франції та Німеччини щодо України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Рара, зараз Захід вже не буде «однобічно тиснути на Росію», як це було при Порошенку

Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі Нормандської четвірки у Парижі

Німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму і радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар напередодні Нормадської зустрічі заявив, що Україні вже не варто покладатися на об’єднаний Захід, що буде її на боці.

Таку думку пропутінський експерт висловив в в інтерв’ю «Главкому».

За словами Рара, зараз Захід вже не буде «однобічно тиснути на Росію», як це було при Порошенку.

«Тут щось змінюється в тому плані, що і Німеччина і Франція кажуть: ми захищаємо Україну, але беремо на себе функції медіаторів. Тобто, ми будемо слухати, ми будемо старатися скерувати все до спільного майданчика. І це розширює можливості дій для всіх сторін, для компромісу. Путін же також не може сказати раз-два, ми виводимо усі наші групи підтримки», - вважає радник «Газпрому».

Також політолог наполягає, що одіозний кум Путіна Віктор Медведчук потрібен нинішній владі України.

Нагадаємо, 5 грудня в офісі партії «Опозиційна платформа «За життя» відбулися обшуки, був затриманий особистий охоронець Віктора Медведчука.

«Я все розумію: що Медведчук пов’язаний з Путіним, але ж він і для української сторони є важливим містком. Навіть у найжахливіших конфліктах усі сторони потребують подібного посередника. На Зеленського тиснуть певні сили, щоби він у жодному разі не домовлявся з Росією, щоби він не вийшов з поразкою, в якійсь більш слабкій формі», - вважає пропутінський експерт.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

Читати більше: