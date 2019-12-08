За день до Нормандської зустрічі. Пропутінський експерт розказав, як змінилась позиція Франції та Німеччини щодо України
Радник «Газпрому» з європейських питань прокоментував ситуацію напередодні зустрічі Нормандської четвірки у Парижі
Німецький політолог, науковий директор Німецько-російського форуму і радник «Газпрому» з питань європейських питань Александр Рар напередодні Нормадської зустрічі заявив, що Україні вже не варто покладатися на об’єднаний Захід, що буде її на боці.
Таку думку пропутінський експерт висловив в в інтерв’ю «Главкому».
За словами Рара, зараз Захід вже не буде «однобічно тиснути на Росію», як це було при Порошенку.
«Тут щось змінюється в тому плані, що і Німеччина і Франція кажуть: ми захищаємо Україну, але беремо на себе функції медіаторів. Тобто, ми будемо слухати, ми будемо старатися скерувати все до спільного майданчика. І це розширює можливості дій для всіх сторін, для компромісу. Путін же також не може сказати раз-два, ми виводимо усі наші групи підтримки», - вважає радник «Газпрому».
Також політолог наполягає, що одіозний кум Путіна Віктор Медведчук потрібен нинішній владі України.
Нагадаємо, 5 грудня в офісі партії «Опозиційна платформа «За життя» відбулися обшуки, був затриманий особистий охоронець Віктора Медведчука.
«Я все розумію: що Медведчук пов’язаний з Путіним, але ж він і для української сторони є важливим містком. Навіть у найжахливіших конфліктах усі сторони потребують подібного посередника. На Зеленського тиснуть певні сили, щоби він у жодному разі не домовлявся з Росією, щоби він не вийшов з поразкою, в якійсь більш слабкій формі», - вважає пропутінський експерт.
Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.