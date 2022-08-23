Тиск на РФ продовжать: спільна заява учасників другого саміту Кримської платформи

Десятки країн-учасниць «Кримської платформи» закликали РФ вивести війська з України

Учасники Кримської платформи у спільній заяві закликали Росію вивести війська з території України негайно та безумовно. Про це йдеться у спільній заяві учасників другого саміту міжнародної Кримської платформи, опублікованій на сайті Офісу Президента.

«Посилаючись на резолюцію ES-11/1 Генеральної асамблеї ООН, ухвалену 2 березня 2022 року, ми закликаємо Росію забезпечити негайне та безумовне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми шкодуємо, що на цьому тлі ситуація в тимчасово окупованому Криму ще більше погіршилася», – йдеться у заяві.

Зазначається, що учасники Кримської платформи залишаються відданими суверенітету, політичній незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і на її територіальні води.

«Ми підтверджуємо нашу рішучість продовжувати тиск на Росію, щоб негайно припинити тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя для відновлення контролю України над її територією. Ми рішуче засуджуємо неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії та її агресивну війну проти України, особливо використання нею тимчасово окупованого Кримського півострова та українських територіальних вод для її війни проти України», – йдеться у заяві.

Також учасники Кримської платформи зазначають, що засуджують широке використання Росією військової авіації та військових кораблів для ракетних ударів і нападів на цивільне населення та українську цивільну інфраструктуру, використання Криму для агресії та військового вторгнення в південні українські регіони. Усі винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності.

«Ми глибоко стурбовані посиленням репресивних заходів з боку російської окупаційної влади, включно з порушенням прав кримських татар, що серйозно загрожує їхній здатності повною мірою користуватися своїми правами людини, підтримувати та розвивати свою культуру, освіту й самобутність», – йдеться у заяві.

Учасники Кримської платформи стурбовані агресивним нав’язуванням навчання російською мовою, російських навчальних програм та матеріалів, спробами використати освітню систему для пропаганди служби у збройних чи допоміжних силах рф серед дітей.

«Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, негайно й без жодних умов звільнити несправедливо утримуваних у Криму та на території росії українських в’язнів, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, та виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року утриматися від збереження заборони на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму для передбачених регіональних і міжнародних моніторингових механізмів», – додають у заяві.

Учасники Кримської платформи засуджують продовження практики незаконного призову жителів Криму до збройних сил Росії, їх примусове залучення до наступальних дій проти України, переселення Росією своїх громадян на півострів з метою зміни демографічної структури населення Криму у явному намаганні поглибити його окупацію та контроль.

«Ми також глибоко стурбовані численними повідомленнями про примусове переміщення Російською Федерацією громадян України, зокрема цивільних осіб і військовополонених, серед яких і кримські татари, з південних і східних регіонів України до Криму та Росії», - зауважують у заяві.

Також засуджується захоплення РФ українських портів, що перешкоджає законній реалізації навігаційних прав і свобод і свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях, підриває глобальну продовольчу безпеку.

«Ми також стурбовані масовим транспортуванням важкого озброєння та військового персоналу через Крим, що загострює екологічні наслідки тимчасової окупації Росією Криму з 2014 року. Ми визнаємо, що посилення мілітаризації півострова РФ і далі негативно впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні», – додають у заяві.

Крім того, засуджені зафіксовані спроби Росії торгувати вкраденим зерном і металопродукцією з України.

«Засуджуємо спроби Росії силою інтегрувати частини української території, які зараз перебувають під контролем російських збройних сил у результаті їхнього незаконного вторгнення. Будь-які спроби перекроїти кордони України силовим шляхом є явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також Конституції України, вони ще більше підривають суверенітет і територіальну цілісність України й не будуть визнані», – наголошують учасники Кримської платформи.

У заяві зазначається, що учасники платформи твердо стоять на боці народу України, який протидіє Росії. У цьому контексті висловлюється рішучість продовжувати підтримку України, включно з політичною, економічною, гуманітарною та/або безпековою допомогою.

«Ми висловлюємо нашу рішучість продовжувати співпрацю в межах міжнародної Кримської платформи з метою припинення тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя для повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві.

Крім того, у тексті заяви підтверджується необхідність продовження реалізації політики невизнання незаконної анексії рф АР Крим та міста Севастополя, висловлюється готовність розглянути запровадження чи приєднання до майбутніх політико-дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, якщо цього вимагатимуть її дії, згідно з відповідними процедурами та правовою юрисдикцією кожного учасника.

«Ми підтримуємо Україну, яка захищає свою територіальну цілісність і суверенітет від російської агресії. Ми запрошуємо інші держави та організації розглянути можливість приєднання до міжнародної Кримської платформи», – наголошується у заяві.

Зазначимо, що Кримську платформу було створено задля консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав і свобод населення півострова, а також для посилення безпеки в Європі та на глобальному рівні.

Перший саміт Кримської платформи провели у Києві у 2021 році у Києві. Наразі офіс Кримської платформи працює у столиці постійно.

У вівторок, 23 серпня, Україна провела вже другий саміт Кримської платформи – цього разу через повномасштабну війну з РФ він відбувся в онлайн-форматі.